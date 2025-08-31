Эррола Маска упрашивали не ехать в Россию. Его просил об этом не только сын – американский миллиардер Илон, но и одна европейская королевская семья, с которой он очень близок. Однако Маск-старший не стал никого слушать.

Как рассказал Эррол Маск в интервью испанской газете El Mundo, о своем решении он не пожалел. Во время своего визита он весь день провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Маск отметил, что Москва — очень чистый и безопасный город, а русские женщины — самые красивые женщины в мире.

Эррол Маск ранее отмечал, что западные СМИ пытаются создать для России проблемы. Запад боитсся ее роли в мире и опасается конкуренции на международной арене. Президента России Владимира Путина отец миллиардера назвал "впечатляющим" человеком.