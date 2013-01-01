Лера Кудрявцева воссоединилась с мужем и показала идиллическое семейное фото

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров поженились в 2013 году. Многие считали, что это идеальный союз, но в конце июля телеблондинка, едва сдерживая рыдания, рассказала, что измотана нескончаемой борьбой с болезнью мужа.

Еще в начале прошлого года ведущая призналась, что ее супруг хоккеист страдает от алкогольной зависимости. Кудрявцева высказала мнение, что пристрастие ее мужа неизлечимо. Якобы после выхода из очередного рехаба спортсмен не может продержаться и полугода. Лера боится, что следующий запой Игорь может не пережить.

Откровения Кудрявцевой взбесили Макарова. В грубой форме он попросил ее не высказываться о подобном в соцсетях. Казалось, между супругами пролегла пропасть, но нет. Кудрявцева и Макаров сумели наладить отношения. Более того, пара отвела в первый класс дочку Марию. Радостной новостью ведущая поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Мы первоклашки. С днем Знаний всех!" - написала телеведущая под фото, на котором запечатлена с Игорем Макаровым и дочкой Машей.

В Сети многие комментаторы выразили надежду, что паре удалось уладить все проблемы, однако нашлись особо наблюдательные интернет-пользователи, кто предположил, что Лера и Игорь тихо оформили развод. Они высказали такую догадку, заметив, что хоккеист снял обручальное кольцо. Говорят, знаковую драгоценность перестала носить и Лера.