ВС России уничтожили станции РЭБ и склады боеприпасов ВСУ

Поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны нанесли подразделения группировки войск "Днепр" в Запорожской и Херсонской областях. В результате уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удар по пунктам управления и цехам производства беспилотных летательных аппаратов. Также поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ.

Ликвидированы пусковая установка американской РСЗО HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65. Поражены кабина управления и пусковая установка американского зенитного ракетного комплекса "Patriot". Российская ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 260 дронов ВСУ.