Сергей Собянин: 80% зданий школ искусств в Москве обновлено

Сразу пять школ искусств Москвы отмечают юбилей. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, обновлено 80% зданий школ искусств в городе.

"В Москве — 153 городских творческих образовательных учреждения. В рамках проекта "Искусство — детям" мы полностью обновили 170 зданий — это 80% школ искусств. Закупили больше 13 тыс. музыкальных инструментов, звуковую и световую технику, мольберты, муфельные печи и другую аппаратуру", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ко Дню знаний в Москве после реконструкции открыли 51 школу. Учеников, студентов, педагогов и родителей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

В конце августа Собянин представил новый сервис "Технохантер. Молодые специалисты вносят вклад в развитие инноваций.