Путин поддержал предложение Си Цзиньпина о глобальном управлении

Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления. Об этом объявил в понедельник, 1 сентября, российский лидер Владимир Путин.

Как подчеркнул Путин, предложения китайской стороны особенно актуальны в условиях, когда "некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах".

Россия поддерживает инициативу Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали китайские друзья, цитирует президента России ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявлял, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой для всех государств — это и есть основа многополярного мира, в котором отношения выстраиваются на взаимном учете интересов всех сторон. Базисом для нее могут стать хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, включая ШОС.

В январе проводились российско-китайские переговоры на высшем уровне. Тогда Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркивали, что выступают за формирование справедливого миропорядка и соблюдение принципа неделимости безопасности. Наши страны играют важнейшую стабилизирующую роль на международной арене.