Песков объяснил, почему Путин и Моди почти час проговорили в автомобиле

Президент России Владимир Путин уже провел ряд важных двусторонних переговоров по прибытии в Китай. Об этом рассказал в понедельник, 1 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля поделился подробностями в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Говоря о собеседниках Владимира Путина, Песков подчеркнул, что они представляют "очень важные для нас страны — партнерские страны", причем эти государства, например, Индию "пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, и зато, что она совершает коммерческие операции по правилам международной торговли".

Россию и Индию объединяют отношения в самых разных областях, а потому лидерам государств "было о чем поговорить". Обсуждались крупнейшие проекты, которые касаются не только двух наших стран, но и всего региона.

В ответ на вопрос о том, почему президент России Владимир Путин почти час общался с премьером Индии Нарендрой Моди в автомобиле, Песков с улыбкой ответил: "Родные стены". Под этим подразумевалось то, что машина Aurus, в которой российский лидер передвигается по Китаю, прибыла вместе с ним из Москвы.

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что "когда идет важное обсуждение, нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее — им там (в машине) комфортно, поэтому они продолжали общение".

Ранее в Белом доме признались, что Соединенные Штаты озадачены решением Индии не отказываться от покупки российской нефти, несмотря на повышение американскими властями пошлин на индийские товары до 50%. Вашингтону не удалось заставить Нью-Дели пойти на поводу американского президента и сократить торговлю с Москвой.