Принц Уильям пришел в бешенство, узнав о тайном плане Гарри и Карла III

Принц Гарри со дня на день прилетит в Британию. Он планирует принять участие в траурных мероприятиях по случаю третьей годовщины со дня смерти Елизаветы II. Также герцог Сассекский намерен встретиться с отцом Карлом III.

Дворец официально это не комментирует, но инсайдеры уверяют, что король ждет сына и готов уделить ему время. Якобы даже разработан тайный план встречи. При этом принц Уэльский категорически отказался видеть брата.

Как рассказал друг Уильяма, наследник престола пришел в бешенство, когда узнал, что король желает повидаться с Гарри. Это будет первая встреча отца и сына с февраля 2024 года. Принц Уэльский сразу заявил, что участвовать в семейном собрании не намерен, более того, он назвал эту встречу "ужасной идеей".

"В конечном счете, Уильям — верный солдат. Он уважает своего отца и его право принимать собственные решения, и он не будет поднимать шум, если это произойдет. Но Уильям считает, что встреча с Гарри может привести к катастрофе", — поделился друг Уильяма с журналистами Daily Express.

Принц Уильям официально не комментировал ни размолвку со своим братом, ни предстоящий визит Гарри в Великобританию. Король также хранит молчание по этому поводу, и пока официально не подтверждено, встретится ли он со своим младшим сыном на следующей неделе.