В Госдуме предложили заменить домашку в школе творческими заданиями

Министра просвещения России Сергея Кравцова просят провести эксперимент по отмене в российских школах домашних заданий в нынешнем виде с заменой на творческие форматы. В пилотном варианте этот проект предлагается реализовать в Новосибирской области.

Как уточняет РИА Новости, с соответствующей инициативой выступила группа депутатов Государственной думы от фракции "Новые люди", включая замглавы председателя нижней палаты парламента Вячеслава Даванкова.

Парламентарии выступают за "расширение программ внеурочной деятельности, исследовательских работ, индивидуальных и групповых проектов, заданий, развивающих критическое мышление и воображение".

Что касается нынешнего формата школьной домашки, дети стали активно пользоваться возможностями нейросетей — а это не формирует глубоких знаний, навыков критического мышления и творческих способностей.

Экспертное сообщество, на которое ссылаются авторы предложения, также предлагают шире использовать исследовательские работы, групповые и индивидуальные проекты вместо привычных однотипных домашних упражнений.

В апреле Министерство просвещения России заявило, что вводит нормативы продолжительности выполнения домашнего задания для учеников младшей школы. Так, первоклассники должны тратить на домашку не более часа в день, к четвертому классу показатель вырастает вдвое.

Также в Государственной думе России выступили с предложением подумать над отменой оценок в школах по физической культуре, изобразительному искусству (ИЗО), музыке и труду. Такую инициативу передали на рассмотрение Минпросвещения и Рособрнадзору.