В России официально запретили продавать дачу отдельно от земли

В России с понедельника, 1 сентября, начали действовать поправки в законодательство, уточняющие порядок отчуждения садовых и огородных участков с находящимися на них зданиями и строениями.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, поправки вносятся в Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также в отдельные законодательные акты.

Отныне в России официально запрещено продавать дачные постройки и дома отдельно от земли, на которой они размещены. Также запрещается раздел жилого или садового дома, хозяйственной постройки или гаража, но можно разделить участок с соблюдением установленных земельным законодательством требований.

Как подчеркнул специалист по земельному праву Сергей Шугаев в комментарии RT, указанные поправки вносят определенные уточнения, однако в глобальном смысле перемен нет — в России и прежде в гражданском и земельном законодательстве действовал принцип "земля следует за строением".

Это означает, по словам эксперта, что фактически землю отдельно от строения продать невозможно, хотя существовали варианты: "Вы купили дачу и согласились взять эту землю в аренду и платить за нее. Тогда эту землю можно продать без дачи. Но тогда вот эта арендная нагрузка — она как была, так и останется".

Ранее в Роскачестве напомнили, что за нарушение санитарных норм и правил при бурении скважины на дачном участке можно получить штраф. Например, воспрещается размещать скважину ближе 50 метров от туалета, выгребных ям, канализационных объектов или складов с удобрениями, особенно если они расположены выше скважины по направлению грунтовых вод.

Юрист Давид Адамс рассказал, что обладатель дачного участка в России может лишиться этого имущества по ряду оснований. Например, под угрозой изъятия — неухоженные участки, на которых сорная трава превышает один метр и покрывает больше половины территории.