ВС России освободили за август восемь населенных пунктов ДНР

Восемь населенных пунктов Донецкой народной республики освободили в августе бойцы группировок ВС России "Запад" и "Южная". Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По данным эксперта, в зоне ответственности группировки "Запад" освобождены населенные пункты Колодези и Среднее. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Катериновка, Клебан-Бык, Нелеповка, Александро-Калиново, Щербиновка и Александро-Шультино.

Существенная активизация боевых действий отмечена в августе и на некоторых участках в Луганской Народной Республике. В результате, по словам Марочко, оккупированная часть ЛНР сократилась до 0,3%. Российские войска сохраняют за собой инициативу, приводит слова военного эксперта ТАСС.