Развод отменяется? Дибровы воссоединились ради сыновей

Полина и Дмитрий Дибровы в конце августа сообщили, что подали заявление на развод. Семью шоумена разрушил друг, бизнесмен Роман Товстик. Диброва является крестной одного из их шести детей предпринимателя. Но чувства внезапно захлестнули Полину.

Когда влюбленные осознали, как сильно их тянет друг к другу, то решили поговорить со своими супругами. А затем и сам Товстик пришел к телеведущему, объявив ему, что забирает Полину. Сейчас девушка живет в съемном доме, шоумен остался в своем особняке.

Но в День знаний они воссоединились ради детей. Дибровы отвели троих сыновей в школу на торжественную линейку. Полина и Дмитрий вели себя как будто между ними все в порядке и никакого развода не предвидится.

На своей странице в соцсети многодетная мама продемонстрировала кадры, на которых ее младшие сыновья стоят на сцене и слушают наставление, а потом вместе с другими ребятами поют песню. Дмитрий тоже попал в объектив камеры, он с теплой улыбкой смотрел на своих наследников.

Поклонники Дибровых теперь обсуждают в Сети, что для отношений Полины и Дмитрия еще не все потеряно. Мол, девушка может еще одуматься, особенно, если внимательно присмотрится к поведению своего нового ухажера, ведь, Роман очень некрасиво поступает с женой.