"Перестройка мира": реакция ведущих западных СМИ на саммит ШОС

Снимок Путина и Моди в машине российского президента не на шутку взбудоражил западную прессу. Агентство Bloomberg назвало это очередным проявлением "лимузинной дипломатии Путина". А кое-кто даже рассмотрел в этой фотографии некое тайное послание, адресованное, разумеется, США и лично Трампу: "Эта фотография сделана в автомобиле Путина. Машина пуленепробиваемая. В каком-то смысле этим снимком нам показывают, что тоже самое можно сказать и про российско-индийские отношения".

Вполне подходящая метафора, учитывая, что Штаты как раз попытались проверить эти отношения на прочность, введя на индийские товары, поставляемые в США, 50- процентные пошлины как наказание за покупку российской нефти. И в Вашингтоне явно рассчитывали на то, что Дели подчинится.

"Вашингтон ввел колоссальные пятидесятипроцентные тарифы на товары из Индии, что ухудшило отношения между странами. И это, очевидно, подтолкнуло Дели к России и Китаю. Мы видели, как Си Цзиньпин, Путин и Моди общались в троем. И это тоже наглядно демонстрирует, что дипломатия Трампа в отношении Индии провалилась", - сообщает обозреватель Рик Глауэрт.

Согласны с этим и эксперты, опрошенные "Нью-Йорк Таймс". Один из рупоров американской демпартии не упускает возможности покритиковать ненавистного республиканца Трампа. Это президент США, пишет издание, толкнул Индию, которая всегда больше тяготела к Западу, в объятия России и Китая. Ради этого премьер Моди впервые за семь лет даже приехал в КНР. И с улыбкой на устах пожимал руки Путину и Си Цзиньпину. Это видео сейчас активно обсуждают в западной прессе, попутно пытаясь привязать к саммиту ШОС и украинскую проблематику. Не забыв при этом и тут обвинить американского президента.

Впрочем, украинская тема ожидаемо не станет основной, резюмирует Bloomberg. На повестке куда более глобальные вопросы, вторит коллегам британская Financial Times. Образцово-показательный саммит, проводимый Си Цзиньпином, демонстрирует стремление Китая изменить мировой порядок. Тем более, что ШОС уже набрала достаточный вес. Причем не только политический, но и экономический. На долю государств-членов Шанхайской организации сотрудничества приходится 40 процентов населения планеты и четверть мирового ВВП.

"Саммит с участием более чем двадцати мировых лидеров, последующий военный парад в Пекине с демонстрацией новейших китайских ракет и военных самолетов - это не просто показуха. Они демонстрируют то, как господин Си пытается превратить историю, дипломатию и военную мощь в орудия перестройки мирового порядка, в котором до сих пор доминировали Соединенные Штаты", - продолжает NYT.

В подтверждение этих доводов британское агентство Reuters цитирует российского президента: "Путин, чья страна на фоне войны на Украине наладила еще более тесные в области экономики и безопасности с Китаем, заявил, что ШОС возродила "подлинную многосторонность" в международных отношениях, а национальные валюты все чаще используются во взаимных расчетах. Это, по словам российского президента, закладывает политическую и социально-экономическую основу для формирования новой системы стабильности и безопасности в Евразии".

Безопасность эта должна быть равной и неделимой. А также не обеспечиваться за счет других. Москва к этому неоднократно призывала и Запад, который оказался глух ко всем российским предложениям. И теперь с опаской и явным беспокойством наблюдает за теми процессами, что происходят в эти дни в Китае.