На черном "Аурусе" с китайскими дипломатическими номерами – российский флаг. Кортеж Владимира Путина прибывает на встречу Шанхайской организации сотрудничества. Традиционное совместное фото лидеров стран-участниц. Российский президент рядом с председателем КНР, по левую руку от него – президент Казахстана, следом - премьер Индии. Тот успевает выложить в соцсети фотографию, на которой обнимает президента России.

А вот Нарендра Моди и Владимир Путин уже вместе идут, держась за руки, в сторону Си Цзиньпина. Улыбки на лицах трех лидеров - как намек Западу, что треугольник РИК – Россия, Индия, Китай – на фоне угроз американских пошлин лишь укрепляется. Пекин и Нью-Дели, у которых раньше было немало разногласий, теперь заинтересованы в крепкой дружбе. Ведь Вашингтон давит на обоих: против Индии уже действуют карательные пошлины, а вот с введением высоких тарифов для Китая решено повременить. Тем не менее Белый дом по-прежнему желает заставить Пекин сократить поддержку Москвы. Но партнерство Китая и России нерушимо.

Для китайско-индийских отношений это вообще жизненно необходимо, пишут журналисты China Daily. Хотя на политической арене Китай долго следовал известной поговорке: "сохраняй спокойствие, придет время - и цветы распустятся сами". Впрочем, в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, необратимые. И пришел момент, когда пора действовать. Неспроста лозунг встречи - "Продвижение шанхайского духа. ШОС в действии".

Председатель КНР заявил, что страны-партнеры должны противостоять блоковой конфронтации и травле, и защищать миропорядок. Россия выступает за создание в ШОС собственной платежной системы. Владимир Путин подчеркнул, что все чаще между странами используют национальные валюты в международной торговле. В прошлом году эту идею поддержал Иран. Уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга – вот, пожалуй, составные части мозаики, из которой складывается такое прочное и многолетнее единство ШОС. Российский лидер заявил, что ни одна из стран не может обеспечивать свою безопасность за счет другой. И Москва в вопросе украинского кризиса придерживается именно такого подхода. Но для урегулирования конфликта нужно сначала устранить первопричины.

"Украинский кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали. И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно, причем на протяжении многих лет говорим, представляет прямую угрозу безопасности России", - подчеркнул Путин.

Президент выразил надежду, что и США разделяют мнение партнеров России – Китая, Индии и других стран ШОС - в отношении урегулирования украинского конфликта.

"Отмечу, что понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине. В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске", - продолжил Путин.

Уже на встрече с Рэджепом Эрдоганом Владимир Путин подробнее остановился на проблемах украинского конфликта. Ведь именно в Стамбуле вновь возобновился диалог нашей делегации и украинской

"Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее", - заключил российский лидер.

И как бы Запад ни пытался придумывать байку об изоляции России, у Владимира Путина в эти дни десятки двусторонних встреч. С премьером Вьетнама, а следом - и президентом Ирана. Это надежный партнер России. И у лидеров много волнующих их тем. Таких как, например, ядерная программа.

Голос стран ШОС имеет важное значение в мире, отметил Путин. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что экономика ШОС растет быстрее, чем в стагнирующих Европе и Британии. Российский политик назвал эту встречу лидеров ШОС исторической. После нее нашу страну ждут перемены.

"Кредитные карточки российские будут актвино приниматься за рубежом, и совместные экономические механизмы будут больше работать. Поэтому мы считаем, что это действительно такой исторический, объединяющий саммит ШОС во время разделения мира", - указал Дмитриев.

Много новых проектов у России и с Индией. Об этом говорили Владимир Путин и Нарендра Моди на двусторонней встрече. На нее оба лидера отправились вместе на российском "Аурусе". Разговор в салоне автомобиля длился почти час. И вот российская и индийская делегации занимают свои места в зале. Владимир Путин напомнил, что в декабре исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход отношений двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Моди ответил, что жители Индии ждут Путина в декабре на двусторонний саммит.

О том, что в мире до сих пор идет борьба за однополярность и способность оказывать давление на других, Владимир Путин и его коллеги по Шанхайской организации сотрудничества говорили уже за чашкой чая на встрече в расширенном составе. К лидерам стран-участниц присоединились государства-наблюдатели, приглашенные китайской стороной лидеры и представители международных организаций.

"Мы внимательно выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктатуре в международных делах. Россия поддерживает инициативу глобального управления председателя Си Цзиньпина. Мы готовы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", - заявил Путин.

Тем более, что Шанхайская организация сотрудничества сегодня – это половина населения мира, а совокупный ВВП стран-участниц растет выше темпов мировых значений. В среднем в прошлом году показатель поднялся еще на 5 процентов. Неудивительно, что желающих статью частью большой шанхайской семьи много. На рассмотрении сейчас около 10 заявок от стран на присоединение в качестве партнера или наблюдателя.