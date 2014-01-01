Вступление Украины в Североатлантический альянс — это путь в никуда, угрожающий стране катастрофой. Такое заявление сделал в понедельник, 1 сентября, прежний глава государства Виктор Янукович.

Как подчеркнул политик, он "был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО", потому что "это прямая дорога к Гражданской войне".

При этом Янукович подтвердил правоту российского лидера Владимира Путина в том, что одной из первопричин украинского кризиса оказались попытки Запада затащить Украину в НАТО. Янукович также заявил, что "Владимир Владимирович совершенно прав" в том, что в результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.

Также бывший украинский президент рассказал, что "ставил, в конечном счете, задачу вступления Украины в Евросоюз", однако "партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно" и даже демонстрировали высокомерие, сообщает РИА Новости.

Ранее источники заявили, что президент США Дональд Трамп сумел переубедить главу венгерского правительства Виктора Орбана по вопросу евроинтеграции Украины. Это, как ожидается, позволит в ближайшие месяцы "выйти из тупика" по вопросу присоединения страны к интеграционному объединению.

При этом киевский режим сам едва не поставил крест на своих устремлениях. Еврокомиссия потребовала объяснений из-за поправок в украинское законодательство, которые фактически упраздняли антикоррупционные агентства на Украине. Из-за открытого недовольства Брюсселя Киеву пришлось дать задний ход и отказаться от скандальных поправок, чтобы не лишиться шанса попасть в Евросоюз.