Решение о вступлении в Евросоюз и о выходе ради этого из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предстоит принимать армянскому народу. На это указал в понедельник, 1 сентября, вице-премьер России Алексей Оверчук.

Российский политик напомнил высказывание главы правительства Армении Никола Пашиняна о том, что "одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно".

При этом Оверчук выразил убежденность в том, что при обсуждении этой темы в Ереване "будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону", сообщает РИА Новости.

В апреле президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о намерении республики вступить в Евросоюз. При этом в Кремле рассказали, что армянский премьер Никол Пашинян "пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом".

При этом Оверчук заявлял, что с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в это интеграционное объединение сопоставимо с покупкой билета на "Титаник". При этом становится все более очевидным тот факт, что членство в ЕАЭС — это привилегия.