В России создан механизм ускоренного оснащения вооружением с новыми боевыми возможностями

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал о создании механизма ускоренной разработки и оснащения подразделений образцами вооружения, обладающими новыми боевыми возможностям. Об этом сообщили в понедельник, 1 сентября, в пресс-службе российского Министерства обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, речь идет про робототехнические комплексы воздушного, наземного и морского базирования, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, применяемые в единой интегрированной информационной среде принятия решений.

Ключевым звеном этого механизма является проект "Военная технологическая инициатива" (Воентех), в рамках которого на системной основе проводится комплексный управляемый отбор и трансфер перспективных технологий гражданского и двойного назначения в военную сферу.

Уже выполнена апробация 649 образцов изделий, из которых прошли испытания успешно 159 образцов, подчеркнул Криворучко.

Ранее президент и Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин рассказал, что наша страна наращивает объемы поставок и повышает эффективность вооружений в зоне СВО, но пока делает это исходя из текущих нужд. Российский лидер поручил максимально использовать опыт спецоперации в реализации государственной программы вооружений.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что задача поставки в войска военной техники и вооружений в 2024 году была успешно выполнена — очень многое сделано для развития производственных мощностей, а также внедрения передовых технологий на предприятиях ОПК. Все пункты плана производства особо востребованных образцов вооружений в России на 2025 год обеспечены финансированием.