Собянин поблагодарил московских предпринимателей за неоценимую помощь бойцам СВО

Сергей Собянин рассказал в посте в телеграме, что московские предприниматели оказывают поддержку в зоне СВО, это комплексная и системная помощь.

Так, по словам мэра, 55 миллионов рублей на нужды спецоперации собрал и направил представитель московского маркетингового агентства. Мужчина лично съездил 23 раза, чтобы доставить все необходимое на фронт.

Кроме того, участница программы "Время возможностей" организует регулярные сборы гуманитарной помощи для Донбасса, предоставляет скидки на занятия детям участников СВО.