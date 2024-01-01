Защитник "Зенита" Сантос отказался от российского спортивного гражданства

Бразилец Дуглас Сантос, выступающий за петербургский "Зенит" в Российской футбольной премьер-лиге, решил вновь сменить спортивное гражданство, отказавшись от российского.

Как уточнили в Международной федерации футбола (ФИФА), Сантос, с 2024 года имевший российское спортивное гражданство, решил вернуть себе бразильское. Это означает, что футболист вправе вновь выступать за сборную Бразилии, а в России он опять находится в статусе легионера.

Известно, что Дугласа Сантоса вызвали в сборную Бразилии на отборочные матчи в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года. Против Чили бразильцы сыграют 5 сентября, против Боливии – 10 сентября.

Ранее бывшая 12-я ракетка мира по большому теннису Дарья Касаткина заявила, комментируя свое решение сменить спортивное гражданство с российского на австралийское, что у нее "не было особого выбора". По словам теннисистки, ей "было очень нелегко".

Тем временем министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что началось сближение позиций с Международным олимпийским комитетом. Политик призвал "заканчивать с обвинениями всякими, оскорблениями", а также "юридически начать движение по воссоединению нашего Олимпийского комитета России с МОК".