Последний шанс: к застрявшей на пике Победы Наговициной вылетает новый дрон

Наталья Наговицина с 12 августа находится на высоте более 7000 метров на пике Победы. Официально альпинистку признали мертвой. Спасательную операцию завершили, сославшись на невозможность достать тело с вершины. Но родные спортсменки уверяют, что она жива.

Может ли человек со сломанной ногой больше двух недель выживать в экстремальных условиях без запасов еды и воды, рассказал кандидат в мастера спорта по альпинизму, спасатель Денис Киселев. По словам эксперта, шанс на то, что Наталья все еще жива, ничтожно мал. "Но возможности человеческого организма безграничны, никто не знает, как сложится ее судьба", — заявил специалист.

За эти слова ухватилась телезвезда и покорительница Эвереста Вика Боня. Бывшая участница "Дома-2" отказывается верить в гибель Натальи и продолжает бороться за ее спасение. Виктория за неделю смогла организовать вертолет и найти специалиста, который направит дрон к палатке Наговициной.

Боня рассказала, что Министерство обороны Кыргызстана предоставит вертолет уже завтра, 2 сентября. Оператор дрона сможет высадиться максимально близко и проверит состояние альпинистки. Теледива надеется на чудо и верит, что россиянка, 20 дней пролежавшая на горе со сломанной ногой, все еще жива.

"Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива", — поделилась Виктория.