Премьер Михаил Мишустин в День знаний приехал школу села Лопатино Калужской области.

Она построена по нацпроекту "Образование" на месте старого учебного заведения. Трехэтажное здание с современными классами, лабораториями и мастерскими рассчитано на 250 учащихся.

Председатель правительства зашел на урок к ученикам третьего класса, а затем осмотрел мобильный технопарк "Кванториум". С помощью таких технопарков ребята из небольших городов и сел получают возможность приобщиться к техническому творчеству.

В разговоре с педагогами Мишустин рассказал о новых мерах поддержки учителей за пределами мегаполисов. Подробности - на видео.