Прилучный решился на откровение после свадьбы Муцениеце: "Все полностью ломается внутри"

25 августа бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце вышла замуж за второй раз. Ее избранником стал музыкант Петр Дранга. Влюбленные сыграли свадьбу в кругу самых близких.

Спустя пару дней Агату публично поздравил со свадьбой бывший муж. Сделал он это вместе со своей нынешней супругой, актрисой Зепюр Брутян. Интересно, что и Прилучный с Брутян, и Муцениеце с Дрангой поженились в одну дату.

Павел Прилучный редко рассказывает о личном, но после свадьбы бывшей, актера потянуло но откровения. На премьере сериала "Виноград" он пообщался с журналистами. Павел признался, что пережил трудные времена, ему пришлось начинать жизнь с чистого листа.

"Я справился с ними, стою сейчас с вами, разговариваю. Поэтому я в жизни черпал те эмоции, когда все полностью ломается внутри" — цитирует Прилучного Teleprogramma.

По словам актера, его жизнь никогда не была легкой. До того как стать звездой кино, он работал курьером, ведущим в баре и даже мыл машины.