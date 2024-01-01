Договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, являются продолжением двусторонних контактов по Украине. Об этом рассказал в понедельник, 1 сентября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Представитель Кремля рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что "все накопленное" в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву стало основой договоренностей лидеров двух государств на Аляске.

Путин и Трамп условились, как будут действовать дальше в контексте урегулирования конфликта на Украине. Прозвучало немало предложений и по многим вопросам было достигнуто взаимопонимание, отметил Ушаков. Используя это, и американская, и российская стороны продолжают работать с лидерами других стран.

Обсуждалась, в частности, идея повышения уровня лидеров делегаций на переговорах России и Украины, однако до сих пор конкретики нет, подчеркнул представитель Кремля. Он указал на то, что пресса распространяет сообщения о трехсторонней встрече президентов России и США с предводителем киевского режима и о личной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским — однако между Путиным и Трампом такой договоренности на Аляске достигнуто не было.

Ранее появились публикации западных СМИ о том, что Владимир Путин вряд ли действительно встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским, поскольку это придало бы экс-президенту Украины политическую легитимность, потерянную им еще в мае 2024 года.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва признаёт Владимира Зеленского де-факто главой режима и готова с ним встретиться в этом качестве. Тем не менее, российская сторона не считает встречу своего президента и Владимира Зеленского целесообразной, если она будет сосредоточена на воображаемом эффекте, который создают шоумены.