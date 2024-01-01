Армения и Азербайджан остались без членства в ШОС из-за конфликта Индии и Пакистана

Индия заблокировала вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества — Баку пока не может стать членом этого формата, хотя в 2024 году подал заявку на повышение своего статуса в ШОС с наблюдателя до полноправного участника.

Как сообщает AnewZ со ссылкой на источники, Индия отыгралась на Азербайджане за оказанную Пакистану поддержку, в то время как отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились до уровня вооруженного конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом в Тяньцзине, что Индия пытается отомстить Азербайджану в международных организациях.

Одновременно с этим появились сообщения о том, что Пакистан заблокировал заявку Армении на вступление в ШОС. Однако официальный представитель армянского Министерства иностранных дел Ани Бадалян отказалась "вдаваться в подробности процесса", хотя заверила, что "мы наблюдаем достаточно конструктивный подход и взаимопонимание в отношении членства Армении" (цитаты по ТАСС).

Тем временем российский лидер Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что наша страна поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления. Президент России предложил перейти к конкретному обсуждению предложений, которые высказали китайские друзья.