Советник Трампа попрекнул премьера Индии дружбой с Путиным

Глава правительства Индии Нарендра Моди — "отличный лидер", однако неясно, "зачем он водится" с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Такое недоумение высказал советник президента США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро.

Американский чиновник признался в эфире Fox News, что не понимает, зачем Моди водит дружбу с Путиным и Си Цзиньпином, если его страна — это "крупнейшая демократия в мире".

По словам Наварро, лишь представители индийской элиты извлекают выгоду из сотрудничества с Россией, тогда как рядовые граждане Индии страдают от дополнительных экономических проблем.

Ранее сообщалось, что на полях саммита ШОС в Китае Путин и Нарендра Моди проговорили в автомобиле российского лидера практически час. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россию и Индию объединяют отношения в самых разных областях, а потому лидерам государств "было о чем поговорить". Он также напомнил, что Индию "пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть".

Между тем источники рассказали, что американский лидер Дональд Трамп за последние несколько недель предпринял четыре попытки поговорить по телефону с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Однако каждый раз он наталкивался на отказ.