Семья пропавшего на Босфоре пловца Свечникова решила обратиться в суд

Семья российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время массового заплыва через Босфорский пролив в Турции, готовит иск в суд. Об этом рассказала в понедельник, 1 сентября, родственница жены спортсмена Алена Караман.

Как пояснила собеседница ТАСС, "Антонина (жена пловца Свечникова) требует подать иск" к организаторам массового заплыва — этим уже занимается адвокат. Однако раскрывать подробности Караман отказалась.

При этом женщина отметила, что турецкие власти не обозначали сроков завершения поисковой операции в связи с пропажей Свечникова. Результатов до сих пор нет, с его исчезновения 24 августа прошло уже больше недели.

Между тем криминалист Михаил Игнатов допустил, что Свечников мог скрыться намеренно. Специалист предложил задуматься, не имелось ли у спортсмена неприятностей с законом или проблем с какими-то людьми — возможно, у пловца "была такая идея от кого-то спрятаться".

Бывший главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде, чемпион мира и Европы Алексей Акатьев, говоря о пропаже Свечникова, отметил, что подобные массовые заплывы — это "контактный вид спорта", а потому "произойти могло все, что угодно". Например, в гуще пловцов он случайно получил удар в болевую точку.