Изувеченная в Дубае Мария Ковальчук взялась за старое: модель выставила фото с клубничкой

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине одной из дорог в Дубае. Девушку с переломами позвоночника, рук и ног доставили в больницу. Несколько недель она была без сознания, а когда пришла в себя, не могла говорить.

Сейчас Мария находится с семьей в Норвегии, она перенесла девять операций, но медики говорят, что придется сделать еще одну, когда девушка окрепнет. Ни Ковальчук, ни ее мама Анна долгое время не говорили со СМИ, но в итоге решили дать большое интервью Ксении Собчак.

После этого Мария стала откровеннее, она ведет блог, в котором делится не только воспоминаниями о трагедии, но и рассказывает о своей жизни. На днях девушка показала архивные кадры из больницы, где запечатлена со шрамом на лице, а позже заявила, что даже в таком виде она остается привлекательной. Ковальчук решила своим примером демонстрировать девушкам, что красота есть в каждой.

Однако очень быстро модель свернула на проторенную дорожку. Снимки в блоге Ковальчук становятся все откровеннее, Мария публикует соблазнительный контент, похожий на тот, что приносил ей неплохой доход. Так, на свежих кадрах девушка предстала с распущенными волосами и необычным макияжем с яркими стрелками, губы она подчеркнула терракотовой насыщенной помадой. Для фотосессии Маша надела черную кружевную майку с декольте и белую рубашку. Она томно позировала с клубникой во рту.

Отметим, что в интервью Ксения Собчак прямо спросила девушку, вернется ли она когда-либо к прежнему способу заработка, будет ли снова продавать свои пикантные снимки. "Нет, думаю, для меня эта история закрыта. Больше не интересен такой вид заработка. Я думаю, что могу по-другому проявить себя", — твердо ответила тогда Маша. А мама модели в той беседе поделилась, что Мария хочет изготавливать свечи ручной работы и стать мастером маникюра.