Минцифры: крупнейшие операторы связи ввели безлимит на Мах

Операторы связи "большой четверки" — МТС, "Билайн", "Мегафон" и "Теле2" — начали предоставлять абонентам в России безлимитный доступ к мессенджеру Мах. Об этом рассказали в понедельник, 1 сентября, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В ведомстве уточнили, что такая услуга доступна всем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры, сообщает РИА Новости.

Это дает возможность обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции Мах без расходования основного пакета интернет-трафика или внесения дополнительных платежей.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Telegram блокировать в России не будут — он может мирно сосуществовать с национальным мессенджером, хотя "Max будет доминировать, а доля Telegram — очень медленно, но снижаться".

С 1 сентября все школьные и родительские чаты в столице переводятся в мессенджер MAX. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подчеркивала, что соответствующий закон уже принят.