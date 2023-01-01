Поиски "Титаника" оказались прикрытием секретной военно-морской операции США

Организованные в 1985 году поиски лайнера "Титаник", затонувшего в 1912 в северной части Атлантического океана при выполнении рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк, в действительности являлись лишь прикрытием секретной военно-морской операции Соединенных Штатов. Об этом заявил океанолог Роберт Баллард.

Специалист, которого цитирует CNN, утверждает, что участвовал в той операции, будучи офицером американкой военно-морской разведки. Об истинной подоплеке "поисков" никто не знал — истинной задачей ВМС Соединенных Штатов являлся сбор сведений об атомных подводных лодках США Scorpion и Thresher, которые затонули в Атлантическом океане в 1960-х годах.

Как отметил Баллард, "мы не хотели, чтобы Советский Союз узнал, где находятся наши субмарины", а потому прикрывали свои действия легендой о поисках "Титаника".

Летом 2023 года произошла трагедия с батискафом "Титан", прогремевшая на весь мир. Несколько человек решили спуститься в этом аппарате к обломкам корабля "Титаник". Вскоре после погружения связь с батискафом пропала. Как оказалось, "Титан" взорвался, а все его пассажиры погибли.

Однако это не останавливает любителей острых ощущений. Некий миллиардер намерен выложить 10 миллионов долларов за погружение к обломкам "Титаника". Ни фамилия богатого авантюриста, ни детали предстоящей экспедиции неизвестны. Предполагается, что к затонувшему лайнеру он отправится в ближайшие недели.