Врач сделал заявление о состоянии Маргариты Тереховой: "Как с деревом"

Маргарита Терехова 25 августа отметила 83-летие. Поздравили актрису только ее дети и внуки, посторонних к звезде фильма "Собака на сене" не пускают. Актриса давно не появляется на публике. Маргарита Борисовна выглядит очень плохо, поэтому ее прячут от любопытных глаз посторонних.

С середины нулевых у Тереховой прогрессирует неизлечимая болезнь Альцгеймера. Около 10 лет знаменитость прикована к постели. Маргарита Борисовна не помнит своих детей, лишь иногда она узнает внучку Веру, актриса практически не говорит и большую часть времени спит.

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что сейчас происходит с актрисой, и не вредит ли ей изоляция, которую устроила семья. По словам специалиста, родные Тереховой поступают верно.

"Больному Альцгеймером ничего, кроме заботы, не нужно. У него выключены все функции. На ранних этапах люди существуют в своей виртуальной реальности, потом идет ухудшение. Сознание больше не выходит на связь с внешним миром", — заявил врач.

По словам терапевта, актрисе нужна круглосуточная сиделка, при хорошем уходе, жизни звезды ничто не грозит. "Прогноз один: когда за человеком ухаживают, он может прожить очень долго. Человек не самостоятелен, ему нужна помощь. Это как с деревом: если его поливать, то все будет в порядке", — объяснил специалист в беседе с "Абзацем".

Отметим, что родные обеспечили Тереховой круглосуточное наблюдение, у нее несколько сиделок, которые не оставляют актрису одну. Родные навещают Маргариту Борисовну при первой же возможности.