Запад пытается помешать формированию многополярности и сохранить свое доминирование, прибегая к шантажу и санкциям. С таким заявлением выступил в понедельник, 1 сентября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат отметил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что в стремлении сохранить свое главенство в мире западные страны прибегают не к переговорам и не к методам честной конкуренции — налицо колоссальное злоупотребление ролью доллара в мировых делах, рестрикции и тарифные войны.

Лавров указал на то, что "это не имеет никакого отношения к попытке отстоять законные права Запада в мировой экономике, политике, а просто используется как средство подавления конкурентов".

При этом российский министр назвал очевидным то, что "конкуренты не просто подросли, а уже по большинству показателей опережают исторический "коллективный Запад".

Ранее Сергей Лавров отмечал, что многополярность – это не выбор, а объективная реальность, которая приходит на смену устаревшей неолиберальной модели, построенной, по сути, на неоколониальных практиках.

При этом в США признают, что Россия одерживает победу в глобальной гонке за влияние в мире, несмотря на все попытки противодействия со стороны Запада. Российский лидер Владимир Путин "разыгрывает долгосрочную партию лучше", нежели Соединенные Штаты, отмечали американские журналисты.