Появление в российском Генштабе карты, на которой Одесская и Николаевская области обозначены как части России, соответствует целям нашей специальной военной операции. Такое заявление сделал в понедельник, 1 сентября, член думского комитета по обороне Виктор Соболев.

Парламентарий прокомментировал широкое обсуждение в интернете и СМИ кадров с брифинга начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова — на них была замечена карта Украины без выхода к морю.

Как отметил Соболев, "мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России", а также "создать зону безопасности, в том числе для нашего флота на Черном море".

С учетом этого Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области — это "территория, которая соответствует целям нашей специальной военной операции, которая сейчас проводятся", необходимо "сделать так, чтобы наши субъекты, в том числе новые, никогда не обстреливались", заявил депутат.

При этом "войдут ли территории зоны безопасности в состав России – это должны решать жители тех областей", резюмировал политик в комментарии Telegram-каналу "Подъем".

Ранее чешский политолог Оскар Крейчи предупредил, что Украина, вероятнее всего, лишится Харьковской и Одесской областей — киевскому режиму нечего противопоставить натиску российских сил, чтобы остановить их наступление.

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. Россия уважает волеизъявление народа — решать свою судьбу жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны самостоятельно.