32-летняя звезда соцсетей, ее двое детей и муж найдены мертвыми в заброшенной машине

Известный мексиканский блогер Эсмеральда Феррер Гарибай найдена мертвой. Девушке было 32 года.

Как пишет People, еще 22 августа в районе Сан-Андрес в мексиканском Гвадалахаре в грузовике-пикапе были обнаружены четыре тела, завернутые в пакеты, но почти две недели их не могли опознать. Как сообщил прокурор Альфонсо Гутьеррес Сантильян, 1 сентября установлено, что останки принадлежат Эсмеральде, ее 36-летнему мужу и их детям, младшему из которых 7 лет.

По подозрению в убийстве полиция задержала троих мужчин, работавших в автомастерской, где был оставлен автомобиль с телами. Но они уже на свободе, так как следствие не нашло улик, связывающих их с трагедией. Местные власти продолжают расследовать гибель семьи блогера.

Отметим, что аккаунт Гарибей прославилась в TikTok пять лет назад. Эсмеральда записывала комедийные клипы, которые публика обожала. Когда число подписчиков в аккаунте превысило 40 тысяч, девушка переключилась на контент о стиле жизни и путешествиях.

Последний пост она разместила 7 августа. На кадрах Гарибей ездит на машине по своему ранчо. Девушка выглядела беззаботной.