Министр обороны ФРГ Борис Писториус резко отреагировал на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах развертывания многонациональных сил на территории Украины.

Как пишет Die Welt, Писториус назвал принципиально неправильным обсуждение подобных вопросов до того, как стороны украинского конфликта усядутся за стол переговоров.

Кроме того, германский политик напомнил, что Евросоюз не имеет никаких полномочий или компетенции по развертыванию войск на Украине. Дискуссии о том, "что было бы возможно, что не было бы возможно и при каких оговорках и условиях что-то вообще было бы возможно", не должны идти в публичном пространстве.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что вкладом объединенной Европы в гарантии безопасности для Украины Брюссель считает тренировочную миссию для украинских военных, возможную отправку миротворцев и поддержку военной промышленности киевского режима.

Источники рассказали, что западные государства выработали примерный план предоставления защиты Украине, который намерены реализовывать после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. В рамках реализации пресловутого плана предусматривается развертывание трех линий обороны.