В Госдуме призвали смягчить правила зачисления в школы детей репатриантов

В России предлагается ввести особый порядок приема в школы детей, происходящих из семей представителей коренных народов нашей страны. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов.

Парламентарий отметил, что дети из семей, являющихся участниками государственных программ по добровольному переселению в Россию, которые свободно говорят на русском языке, столкнулись со сложным механизмом тестирования. Из-за отсутствия четких оценочных критериев "тысячи русских детей и детей, чьи родители являются представителями других коренных народов России не смогли сегодня начать учебный год со своими сверстниками".

Еще одной проблемой депутат назвал отсутствие исчерпывающего перечня документов, которые необходимо предоставить для зачисления ребенка в школу. Из-за этого многие родители таких детей получают необоснованные отказы в формировании заявки с формулировкой "Предоставлен неполный пакет".

Кузнецов попросил министра просвещения вмешаться в ситуацию и упростить порядок приема в школы детей репатриантов, сообщает РИА Новости.

Ранее российское Министерство внутренних дел предложило внести коррективы в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Ведомство напомнило про из тесную культурную связь с нашей страной и культурой, а потому призвало освободить репатриантов от обязанности подтверждать владение русским языком.

Напротив, ужесточить условия приема в российские школы пришлось в отношении детей мигрантов — многие из них крайне плохо владеют русским языком. Из-за этого они не могут осваивать учебную программу и лишают возможности полноценно учиться других школьников.

Отныне дети мигрантов принимают в школы в России только после прохождения тестирования на знание русского языка, а количество попыток сдать экзамен предлагается ограничить.