Три гида отказались идти с Наговициной на пик Победы: вот что от всех вскрыла альпинистка

На пике Победы в Киргизии 12 августа на высоте свыше 7000 метров из-за перелома ноги застряла альпинистка из России Наталья Наговицина. Сразу после инцидента к россиянке смогли добраться двое итальянцев. Они доставили пострадавшей еду и спальник.

При повторной попытке помочь Наталье, один из спортсменов — Лука Синигилья — погиб. У мужчины произошло обморожение и отек мозга. Вероятно, от этого же скончалась и Наговицина. Как говорят специалисты, 47-летняя альпинистка скорей всего догадывалась, что поисковая группа не может до нее добраться. Спортсменка умирала в одиночестве, мучаясь от голода и боли из-за сломанной ноги.

Эксперты уверены, что трагедии можно было бы избежать, если бы Наталья прислушалась к опытным альпинистам. Наговициной не следовало идти на пик Победы, потому что она не имела достаточного опыта для восхождения по этому маршруту. Уже после того как альпинистка была признана мертвой выяснилось, что Наговицина покорила два пика-семитысячника — Ленина (Памир) и Хан-Тенгри (Тянь-Шань), но при этом она не обладала навыками и опытом для подъема на пик Победы.

"Мы связались с руководителями фирмы, которая там принимает людей в базовом лагере. Они нам сообщили, что три гида — ну или, может быть, напарника — отказались с ней идти именно по причине, что она не совсем готова", — заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин в программе "Что это было" на RTVI.

Вероятно, от человека, который в итоге повел Наталью на вершину, она скрыла эти детали. Маршрут подъема на пик Победы — "в кубе серьезный", подчеркнул Пятницин, он имеет высший балл сложности. Спортсменам на пути к вершине приходится преодолеть три километра скалистого, острого снежно-ледового гребня. Некоторые участки этого гребня альпинистам приходится проходить, ставя ноги по разные стороны.

Если бы спортсменка тренировалась двигаться по подобным участкам, она могла бы благополучно вернуться с пика Победы. "Несчастный случай произошел ведь не просто из-за того, что она шла-шла, села и дальше не смогла идти. Скорее всего, если бы не было перелома ноги, она прошла бы — и всё было бы в порядке", — считает Пятницин.