Премьер Словакии подтвердил встречи с Путиным и Зеленским в Китае

Глава правительства Словакии Роберт Фицо подтвердил в понедельник, 1 сентября, что намерен в Китае встретиться и с российским лидером Владимиром Путиным, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Фицо — единственный высокопоставленный европейский политик, который прибыл в Китай на торжественные мероприятия в честь 80-летия победы над милитаристской Японией. Он раскритиковал коллег по Евросоюза за игнорирование такой важной возможности поучаствовать в дискуссиях по темам, важным для диалога и стабильности в мире.

Как отметил словацкий премьер, "создается новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил, что чрезвычайно важно для стабильности в мире". Быть частью таких дискуссий — это значит "поддерживать диалог и не играть в обиженного ребенка".

Как сообщает РИА Новости, Фицо подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в КНР, а затем проведет встречу и с Зеленским.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, говоря о не желании западных держав участвовать в формировании нового многополярного миропорядка, подчеркивал, что "конкуренты не просто подросли, а уже по большинству показателей опережают исторический "коллективный Запад".

При этом Владимир Путин отмечал, что Россия поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления.