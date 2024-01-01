Москвичам пообещали затяжное бабье лето

Жителей средней полосы России, в том числе Москвы и Подмосковья, ожидает затяжное бабье лето. Об этом рассказал в понедельник, 1 сентября, метеоролог Евгений Тишковец.

Как отметил эксперт в эфире телеканала "Россия 24" (видео опубликовано в Telegram-канале Тишковца), в первый осенний день в столичном регионе за счет прохождения холодного атмосферного фронта посвежело, но воздух успел прогреться примерно до 20 градусов.

Во вторник, 2 сентября, в тылу уходящего циклона будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров днем снизятся до 16-19 градусов.

Затем до конца недели ожидается по ночам 9-12 градусов, к середине дня — 18-21 градус.

Метеорологическое лето в 2025 году будет на две недели длиннее календарного, резюмировал Тишковец. Особенно комфортной ожидается первая половина сентября: большое количество погожих дней и затяжное бабье лето.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что осень начнется теплой погодой почти на всей российской территории. Он отметил, что на прогностической карте температурного режима в начале осени будет "везде розовый цвет, то есть прогнозируется температура выше нормы".

В некоторых мегаполисах, как сообщали эксперты сервиса "Яндекс погода", есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур. Особенно заметное превышение привычных температур может прийтись на ноябрь. В столичном регионе осень обещает быть теплой, хотя и без рекордных показателей 2024 года.