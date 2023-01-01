79-летний Евгений Петросян рассказал о своих похоронах

Евгений Ваганович 16 сентября отметит 80-летие. Юморист совершенно не выглядит на свой возраст, а в 2023 году стал молодым папой. Несмотря на это, то и дело появляются слухи о плачевном состоянии артиста.

В минувшие выходные некоторые СМИ снова распространили информацию о госпитализации Петросяна. Якобы на фоне ухудшения здоровья народному артисту России потребовалась помощь медиков. Из-за сильной боли в сердце его поместили в кардиологическое отделение.

Муж Татьяны Брухуновой в беседе с "Абзацем" прокомментировал эти домыслы. Артист уверяет, что слухи о его дурном самочувствии распространяют недоброжелатели. Юморист пожаловался, что его регулярно укладывают в больницу или даже хоронят.

"У меня все в порядке. Это отъявленное вранье, которое перешло грань хулиганства. Постоянно меня хоронят. В одной газете описали мои поминки. Это дикость, которая не требует никаких комментариев", — возмутился Евгений Ваганович.

По словам артиста, иногда даже поклонники подходят к нему и удивляются, как хорошо он выглядит, хотя чуть ли не вчера в интернете читали об очередной страшной болезни Петросяна. "Иду по улице, машина останавливается, а человек оттуда говорит: "Евгений Ваганович, Вы такой бодрый. А пишут, что Вы померли". Если так часто пишут о моей смерти, значит, я еще поживу!" — отметил юморист.