Политолог Камкин: Саммит ШОС в Китае можно назвать историческим

Насколько влиятельной в глобальном масштабе стала Шанхайская организация сотрудничества? Готова ли она противостоять Западу на уровне идеологии и системы ценностей? И по каким направлениям будет развиваться партнёрство в треугольнике Россия - Китай - Индия?

Итоги саммита ШОС Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Данный саммит ШОС можно вполне назвать историческим. Во-первых, по степени сближения позиций Индии и Китая. Эти страны понимают, что пора развиваться параллельно, развиваться в конструктивном диалоге", - отметил он.

