Российские военные в зоне проведения СВО уверенно атакуют врага на всех стратегически важных участках фронта. Наносят поражение инфраструктуре и технике ВСУ на передовой и в тылу.

Вот кадры с Харьковского направления. На боевом дежурстве расчет "Града". Артиллеристы обеспечивают надежное прикрытие штурмовым группам, уничтожая опорники неприятеля на переднем крае.

А это Днепропетровская область. Линию обороны неонацистов в лесополосе накрыли огнем гаубицы "Мста-С". Координаты цели передала воздушная разведка. Корректировали стрельбу в режиме реального времени операторы беспилотников. Сокрушительное поражение врагу наносит штурмовая авиация. В этот раз по укрепрайону ВСУ ударил экипаж Су-25.