Российские военные нанесли высокоточные удары по тылам ВСУ. Взрывы прогремели в Киевской области, Харькове и Одессе, а также в подконтрольном Киеву Херсоне. Успешно атакуют врага наши бойцы и в зоне спецоперации.

На Красноармейском направлении по вражеским беспилотникам эффективно работают снайперы. Прицельными выстрелами они поражают выявленные дроны с дистанции до полукилометра и тут же меняют дислокацию.

А это уже по опорникам неонацистов бьет артиллерия. Расчеты самоходок "Гиацинт" попадают точно в цель с расстояния свыше 30 километров. Парные удары позволяют ликвидировать одновременно несколько укрепленных позиций неприятеля.

Надежная поддержка для пехоты на передовой - огонь "Урагана". Получив данные от разведки, экипаж за несколько минут переводит установку из походного положения в боевое и наносит удар по заданным координатам.