ПВО сбила 13 дронов ВСУ над Ростовской областью в ночь на 2 сентября

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на российский регион. В течение минувшей ночи средства ПВО сбили более десятка дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: минувшей ночью перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области. Об этом сообщил и врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, беспилотники сбиты в Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районе.

Как написал Слюсарь в Telegram, на западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, огонь был оперативно потушен. Кровли двух многоэтажек повреждены в микрорайоне Левенцовский. За медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. Позже в одной из квартир был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жителей дома эвакуированы.