В Пекине начались переговоры России, Китая и Монголии

В Пекине 2 сентября проходит встреча Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами КНР и Монголии поблагодарил китайскую сторону за инициативу проведения саммита. Он добавил, что Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем.

Заявления лидеров Монголии и Китая:

— Народы наших трёх стран едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажения исторической правды, заявил президент Монголии Хурэлсух;

— Си Цзиньпин заявил, что под руководством лидеров РФ, Монголии и Китая углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество трёх стран;

— Китай ценит трехсторонние проекты с участием КНР, России и Монголии. Пекин готов укреплять политическое взаимодоверие, добавил председатель КНР.