В Пекине начались переговоры лидеров Китая и России

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине 2 сентября. Встреча проходит в широком составе.

Россия и Китай — основные победители во Второй мировой войне, заявил председатель КНР.

Основные заявления со встречи:

— Партнерство Китая и России стало образцом межгосударственных добрососедских отношений, заявил председатель КНР;

— Участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой стало доброй традицией двусторонних отношений, заявил Си Цзиньпин;

— Китай готов вместе с Россией продвигать формирование более справедливой рациональной системы глобального управления, заявил Си Цзиньпин;

— Президент России отметил, что отношения РФ с Китаем на беспрецедентно высоком уровне;

— Путин отметил, что российская делегация всегда встречает в Китае теплый прием. По его мнению, тесное общение отражает всю глубину стратегического партнерства двух стран.