Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества России и Китая

Рабочая программа президента началась в Доме народных собраний с трехсторонней встречи глав России, КНР и Монголии. Лидеры в таком формате общаются в седьмой раз. И, как отметил Владимир Путин, этот диалог дополняет и развивает сотрудничество государств-партнеров в различных сферах экономики, политики и культуры.

"Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской народной республикой и с Монголией. Поэтому мы считаем важным, чтобы успешное сотрудничество по двусторонней линии дополнялось и обретало новые грани за счет трехстороннего формата взаимодействия", - отметил Путин.

Разговор о стратегическом партнерстве России и Китая был продолжен в ходе встречи делегаций двух стран. Владимир Путин отметил, что сегодня сотрудничество Москвы и Пекина вышло на беспрецедентно высокий уровень. Президент особо подчеркнул усилия, которые КНР и Россия предпринимают для сохранения исторической справедливости. Примером такого взаимодействия, по словам Путина, является совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве и торжественная церемония по случаю окончания Второй мировой войны, которая состоится завтра в Пекине

"Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны. Подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы", - сказал Путин.