ФСБ раскрыла детали подготовки Японией нападения на СССР

К 80-летию окончания Второй мировой войны ФСБ рассекретила архивные документы, которые раскрывают детали подготовки милитаристской Японией нападения на СССР. Квантунская армия планировала наступление на Приморье.

Японские военные устраивали провокации - перебрасывали тысячи шпионов, вторгались в морское и воздушное пространство СССР, обстреливали наши территории. Среди записей и протоколы допросов командующего группировкой генерала Ямады. В собственноручно написанных им показаниях приводятся данные о разработке бактериологического оружия.

Как выяснили следователи, ежемесячно две спецлаборатории производили сотни килограммов опаснейших микроорганизмов. Ямаду и других обвиняемых приговорили к длительным срокам заключения. Спустя шесть лет командующего помиловали.