Си Цзиньпин назвал РФ и КНР основными победителями во Второй мировой войне

Россия и Китай являются главными странами-победительницами Второй мировой войны.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров. Участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю Дня победы стало хорошей традицией. 9 мая и 3 сентября страны взаимно присутствуют на торжествах. Завтра в Пекине пройдут мероприятия по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом.

"Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, и это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц во Второй мировой войне", - сказал председатель КНР (цитата по ТАСС).

Ранее Путин заявил, что нельзя забывать жертвы, принесенные народами России и Китая в годы Второй мировой войны. Он напомнил, что 27 миллионов жизней отдал СССР и 37 миллионов – Китай.