Дочь Заворотнюк и Чернышева пошла в первый класс: вот как она выглядит

У звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк трое детей. От второго мужа Дмитрия Стрюкова в 1996 году она родила дочь Анну, а спустя четыре года, в 2000 году, - сына Майкла. От третьего мужа, фигуриста Петра Чернышева, у Анастасии в 2018 году появилась дочь Мила.

Когда девочка была еще крошкой, вся семья дала большое интервью и снялась в фотосессии. Тогда Заворотнюк, по мнению многочисленных фанатов, буквально сияла от счастья. Этот ребенок был долгожданным и очень желанным. А вскоре выяснилось, что Анастасия тяжело больна. У актрисы обнаружилась злокачественная опухоль мозга. Весной 2024 года артистка умерла.

В этом году Мила пошла в первый класс. Радостной новостью поделилась в своем официальном телеграм-канале старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младшей сестрой.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий", - написала Анна.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях, комплиментах и добрых пожеланиях. Они отметили, что девочка подросла и удивительно похожа на отца, фигуриста Петра Чернышева.