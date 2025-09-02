В МВД назвали самый безопасный регион России

Чукотский автономный округ занял первое место в рейтинге самых безопасных регионов страны по итогам 2024 года.

Рейтинг составлялся на основе количества преступлений за прошедший год. В Чукотке зарегистрировали всего 865 правонарушений.

Также в ТОП-5 вошли Ненецкий автономный округ (877), Ингушетия (1938), Магаданская область (2499) и Чечня (2583), сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД.

Самым опасным регионом назван Центральный федеральный округ. Там специалисты начитали более 418 тысяч преступлений за год.

Всего в России за 2024 год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений.

Ранее в МВД сообщили, что правила дорожного движения чаще всего нарушаются в Москве, Московской области и Дагестане.