Россия договорилась с Китаем и Монголией о строительстве "Силы Сибири - 2"

Президент России продолжил серию встреч на высшем уровне с главами стран ШОС. Владимир Путин провел переговоры с лидерами Китая Си Цзиньпином и Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, на встрече был отмечен дружественный уровень отношений между государствами.

По итогам переговоров Россия, Китай и Монголия подписали меморандум о строительстве газопровода "Силы Сибири - 2" в Китай, а также транзитного газопровода "Союз Восток" через территорию Монголии. Кроме того, как сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, будут увеличены поставки газа по уже существующей "Силе Сибири" в Китай с 38 миллиардов до 44 миллиардов кубометров.

Миллер пояснил, что "Сила Сибири — 2" позволит поставлять из России транзитом в Монголию 50 миллиардов кубометров газа - то есть российской стороне по итогам саммита удалось договориться о почти трехкратном увеличении поставок газа на восток. По разным оценкам, запуск планируется после 2030 года, передает "Интерфакс".